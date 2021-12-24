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США продовжують закликати Росію відвести сили вздовж кордонів з Україною, - Держдеп

Автор: Анна Полисученко

США продовжують закликати Росію відвести сили, зосереджені вздовж кордонів з Україною. Також Сполучені Штати вітають заяву ОБСЄ про те, що контактна група з врегулювання на сході України домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter керівника прес-служби Держдепартаменту Неда Прайса.

"Сполучені Штати вітають вчорашнє оголошення ОБСЄ щодо "повної рішучості" урядових сил України і підтримуваних Росією сил на сході України повністю дотримуватися заходів контролю за перемир'ям від 22 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

США вважають, що конфлікт на сході України може бути вирішений тільки в "атмосфері деескалації", готові підтримати ОБСЄ і Нормандський процес.

"Як США вже дали зрозуміти, конфлікт на сході України може бути врегульований тільки в атмосфері деескалації, прикладом якої є оголошене вчора припинення вогню. Ми готові допомогти полегшити виконання Мінських угод з метою підтримки ОБСЄ і нормандського процесу", - додали в прес-службі Держдепу США.

Раніше ми писали, що Держдеп закликав Москву припинити провокаційну риторику щодо України після слів Шойгу.

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