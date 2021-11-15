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США продолжают фиксировать военную активность России у границ с Украиной

Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты продолжают наблюдать перемещение Вооруженных сил России на границе с Украиной. Действия Москвы продолжают вызывать беспокойство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Пентагона Джона Кирби во время брифинге.

В Пентагоне назвали необычной активность РФ.

"Мы продолжаем видеть необычную военную активность и концентрацию сил в России, но у границы с Украиной. Это продолжает нас беспокоить", - подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что западные разведки предупредили Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой.

Также стало известно, что Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы вторжения РФ.

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