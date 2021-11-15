США продовжують фіксувати військову активність Росії біля кордонів з Україною

Сполучені Штати продовжують спостерігати переміщення збройних сил Росії на кордоні з Україною. Дії Москви продовжують викликати занепокоєння.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника Пентагона Джона Кірбі під час брифінг.
У Пентагоні назвали незвичайною активність РФ.
"Ми продовжуємо бачити незвичайну військову активність і концентрацію сил в Росії, але біля кордону з Україною. Це продовжує нас турбувати", - підкреслив представник Пентагону.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що західні розвідки попередили Україну про "високу ймовірність" вторгнення Росії цієї зими.
Також стало відомо, що Британія готова перекинути спецпідрозділи в Україну через загрозу вторгнення РФ.