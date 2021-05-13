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США предлагают провести заседание СБ ООН по Израилю и Палестине на следующей неделе

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Вашингтон, Четверг 13 мая 2021 22:52
США предлагают провести заседание СБ ООН по Израилю и Палестине на следующей неделе Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

США предлагают провести заседание Совета Безопасности ООН по конфликту между Израилем и палестинскими группировками в начале следующей неделе. Это даст возможность оказать влияние на ситуацию дипломатическими средствами.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс- конференции с главой МИД Австралии Марис Пейн.

"Мы открыты для открытой дискуссии в ООН и поддерживаем ее. Я думаю, что это произойдет в начале следующей недели", - ответил Блинкен журналистам, которые попросили его прокомментировать просьбу США отложить проведение открытой встречи Совбеза ООН по Израилю и Палестине до 18 мая.

Госсекретарь также отметил, что задержка с заседанием Совбеза ООН в несколько дней даст "некоторое время для того, чтобы дипломатия оказала определенный эффект".

Напомним, эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками продолжаются третьи сутки, число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили около 2 000 ракет из сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ израильская армия также наносит ракетные удары и применяет авиацию. Сегодня палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт возле Эйлата.

На этом фоне в ряде городов Израиля вспыхнули беспорядки. Группы арабских граждан Израиля нападали на евреев. В свою очередь евреи, придерживающиеся праворадикальных позиций, нападали на улицах на арабов, громили их магазины. Для пресечения беспорядков в населенных пунктах был введен комендантский час и привлечены дополнительные силы правоохранителей.

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