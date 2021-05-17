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США продовжать вести переговори з учасниками конфлікту на Близькому Сході, - Байден

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Вашингтон, Понеділок 17 травня 2021 03:21
США продовжать вести переговори з учасниками конфлікту на Близькому Сході, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Влада США продовжать вести переговори з Ізраїлем і представниками угруповань в Секторі Газа для врегулювання близькосхідного конфлікту. Про це заявив президент США Джо Байден.

Його цитує Gulf News.

Адміністрація має намір продовжувати взаємодію з палестинцями, ізраїльтянами та іншими регіональними партнерами для досягнення стабільного періоду спокою, зазначив глава держави.

"Ми також вважаємо, що сторони в рівній мірі заслуговують жити в безпеці і захищеності і користуватися в рівній мірі свободою, процвітанням і демократією", - додав президент.

Нагадаємо, в Ізраїлі знову розгорівся конфлікт з бойовиками ХАМАС, які діють на території Сектора Газа. Кожен день сторони конфлікту обмінюються обстрілами, в результаті яких гинуть цивільні, докладніше - в матеріалі "Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт".

Додавши, США пропонували провести засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Ізраїлі. У Вашингтоні пояснювали, що така затримка дозволить дипломатії "зробити певний ефект".

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