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США продолжат сотрудничество с Европой по поводу войск РФ возле Украины

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 26 апреля 2021 22:26
США продолжат сотрудничество с Европой по поводу войск РФ возле Украины Фото: Джен Псаки, представитель Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала отвод российских войск от украинской границы. Несмотря на это, Вашингтон продолжит сотрудничать с европейскими партнерами.

Об этом речь шла на брифинге в Белом доме.

США продолжают следить за действиями России в отношении Украины и сигнализировать о неприемлемости эскалации российской агрессии.

"Наша цель заключается в продолжении работы с партнерами в Европе, чтобы сигнализировать о неприемлемости наращивания сил (возле украинской границы - ред.), эскалации (российской агрессии - ред.). Госсекретарь Энтони Блинкен и другие не отступят от того, чтобы понятно это передавать", - заявила Псаки.

Напомним, в апреле Россия стянула к украинской границе десятки тысяч военных и тяжелую технику, что вызвало беспокойство не только у Украины, но и у западных партнеров.

США и страны Европы призывали Москву отказаться от эскалации конфликта. На прошлой неделе РФ заявила, что отводит свои войска от границы Украины, но в то же время оставила вблизи Крыма несколько десантных кораблей.

Как писало РБК-Украина, украинский посол Андрей Мельник считает, что президент РФ Путин маскирует свои истинные намерения, а российская тяжелая техника остается у украинской границы.

Кроме того, сегодня Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы в 2021 году.

В то же время на оккупированных территориях зафиксировали учения российских наемников и скопление боевой техники на полигонах.

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