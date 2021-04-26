США продолжат сотрудничество с Европой по поводу войск РФ возле Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала отвод российских войск от украинской границы. Несмотря на это, Вашингтон продолжит сотрудничать с европейскими партнерами.

Об этом речь шла на брифинге в Белом доме .

США продолжают следить за действиями России в отношении Украины и сигнализировать о неприемлемости эскалации российской агрессии.

"Наша цель заключается в продолжении работы с партнерами в Европе, чтобы сигнализировать о неприемлемости наращивания сил (возле украинской границы - ред.), эскалации (российской агрессии - ред.). Госсекретарь Энтони Блинкен и другие не отступят от того, чтобы понятно это передавать", - заявила Псаки.

Напомним, в апреле Россия стянула к украинской границе десятки тысяч военных и тяжелую технику, что вызвало беспокойство не только у Украины, но и у западных партнеров.

США и страны Европы призывали Москву отказаться от эскалации конфликта. На прошлой неделе РФ заявила, что отводит свои войска от границы Украины, но в то же время оставила вблизи Крыма несколько десантных кораблей.