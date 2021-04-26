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США продовжать співпрацю з Європою щодо військ РФ біля України

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 26 квітня 2021 22:26
США продовжать співпрацю з Європою щодо військ РФ біля України Фото: Джен Псакі, речник Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Речник Білого дому Джен Псакі прокоментувала відведення російських військ від українського кордону. Попри це, Вашингтон продовжить співпрацювати з європейськими партнерами.

Про це йшлося на брифінгу в Білому домі.

США продовжують слідкувати за діями Росії щодо України та сигналізувати про неприйнятність ескалації російської агресії.

"Наша мета полягає в продовжені роботи з партнерами в Європі, щоб сигналізувати про неприйнятність нарощування сил (біля українського кордону - ред.), ескалації (російської агресії - ред.). Держсекретар Ентоні Блінкен та інші не відступлять від того, щоб зрозуміло це передавати", - заявила Псакі.

Нагадаємо, у квітні Росія стягнула до українського кордону десятки тисяч військових та важку техніку, що викликало занепокоєння не тільки в України, але і в західних партнерів.

США та країни Європи закликали Москву відмовитися від ескалації конфлікту. Минулого тижня РФ заявила, що відводить свої війська від кордону України, але водночас залишила біля Криму декілька десантних кораблів.

Як писало РБК-Україна, український посол Андрій Мельник вважає, що президент РФ Путін маскує свої справжні наміри, а російська важка техніка лишається біля українського кордону.

Крім того, сьогодні Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори у 2021 році.

Водночас на окупованих територіях зафіксували навчання російських найманців і скупчення бойової техніки на полігонах.

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