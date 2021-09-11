США продолжат противостоять "Северному потоку-2" как геополитическому проекту, - Госдеп

США намерены продолжить противодействие проекту, заявила официальный представитель Госдепа Джалина Портер. 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
США по-прежнему считают российский газопровод "Северный поток-2" плохой сделкой.
"Мы говорили это раньше и продолжаем повторять. Мы считаем это плохой сделкой и продолжим противодействовать этому трубопроводу как геополитическому проекту России", - сказала Портер в ходе телефонного брифинга
Ранее издание Bloomberg отметило, что поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться уже с 1 октября.
Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) Германии накажет компанию оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода.