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США продолжат противостоять "Северному потоку-2" как геополитическому проекту, - Госдеп

Автор: Артур Родивилов

США намерены продолжить противодействие проекту, заявила официальный представитель Госдепа Джалина Портер. 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

США по-прежнему считают российский газопровод "Северный поток-2" плохой сделкой.

"Мы говорили это раньше и продолжаем повторять. Мы считаем это плохой сделкой и продолжим противодействовать этому трубопроводу как геополитическому проекту России", - сказала Портер в ходе телефонного брифинга

Ранее издание Bloomberg отметило, что поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться уже с 1 октября.

Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) Германии накажет компанию оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода.

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Северный поток-2