Германия накажет оператора "Северного потока-2" за подачу газа без сертификации

Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) Германии накажет компанию оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода. Сколько этот процесс займет по времени, немецкий регулятор отказался назвать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Заявка Nord Stream 2 AG на сертификацию "Северного потока-2" рассматривается. Сколько потребуется времени немецкому регулятору для принятия решения неизвестно. Однако, заявили в Bundesnetzagentur, компания-оператор будет наказана, если начнет прокачку газа без одобрения.

Издание отмечает, что прежде чем немецкий регулятор одобрит "Северный поток-2", компания должна выполнить требования третьего энергетического пакета Евросоюза. Его цель - гарантировать конкуренцию и равные условия для всех участников рынка.