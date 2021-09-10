ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Германия накажет оператора "Северного потока-2" за подачу газа без сертификации

Новина українською →
Берлин, Пятница 10 сентября 2021 20:20
Германия накажет оператора "Северного потока-2" за подачу газа без сертификации Фото: оператора "Северного потока-2" накажут за запуск газопровода без сертификации (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) Германии накажет компанию оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода. Сколько этот процесс займет по времени, немецкий регулятор отказался назвать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заявка Nord Stream 2 AG на сертификацию "Северного потока-2" рассматривается. Сколько потребуется времени немецкому регулятору для принятия решения неизвестно. Однако, заявили в Bundesnetzagentur, компания-оператор будет наказана, если начнет прокачку газа без одобрения.

Издание отмечает, что прежде чем немецкий регулятор одобрит "Северный поток-2", компания должна выполнить требования третьего энергетического пакета Евросоюза. Его цель - гарантировать конкуренцию и равные условия для всех участников рынка.

Напомним, сегодня, 10 сентября, российский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

Ранее издание Bloomberg отметило, что поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться уже с 1 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Северный поток-2
NEWS
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси