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США продовжать протистояти "Північному потоку-2" як геополітичному проекту, - Держдеп

Автор: Артур Родивилов

США мають намір продовжити протидію проекту, заявила офіційний представник Держдепу Джаліна Портер. 10 вересня "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

США як і раніше вважають російський газопровід "Північний потік-2" поганою угодою.

"Ми говорили це раніше і продовжуємо повторювати. Ми вважаємо це поганою угодою і продовжимо протидіяти цьому трубопроводу як геополітичному проекту Росії", - сказала Портер в ході телефонного брифінгу

Раніше видання Bloomberg зазначило, що постачання газу по "Північному потоку-2" можуть початися вже з 1 жовтня.

Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) Німеччини покарає компанію оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG за прокачування газу без сертифікації трубопроводу.

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Північний потік-2