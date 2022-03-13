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США продолжат поставлять оружие Украине, – советник Байдена

Автор: Антон Федорцив

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что Соединенные Штаты не прекратят поставлять вооружение Украине даже после угроз России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление чиновника в эфире телеканала CBS.

Советник Белого дома отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Рябкова. Тот накануне заявил, что западные конвои оружия для Украины "превращаются в законные цели для российских военных".

"Мы верим в нашу способность продолжать поставлять значительный объем военной помощи, оружия и грузов на украинский фронт. До сих пор мы были успешны в этом и верим, что у нас в эпицентре событий отлажена система, позволяющая продолжать процесс, несмотря на российские угрозы", – рассказал Салливан.

Напомним, что США и Китай проведут переговоры на высоком уровне впервые после вторжения РФ в Украину.

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