США продовжать постачати зброю Україні, – радник Байдена

Радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що Сполучені Штати не припинять постачати озброєння Україні навіть після погроз Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву чиновника в ефірі телеканалу CBS.
Радник Білого дому відреагував на заяву заступника міністра закордонних справ Рябкова. Той напередодні заявив, що західні конвої зброї для України "перетворюються на законні цілі для російських військових".
"Ми віримо в нашу здатність продовжувати постачати значний об'єм військової допомоги, зброї та вантажів на український фронт. Досі ми були успішними в цьому та віримо, що в нас в епіцентрі подій відлагоджена система, що дозволить продовжувати процес, незважаючи на російські погрози", – розповів Салліван.
Нагадаємо, що США та Китай проведуть переговори на високому рівні вперше після вторгнення РФ до України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.