ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США и Китай впервые с начала войны РФ против Украины проведут переговоры на высоком уровне

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 13 марта 2022 16:19
США и Китай впервые с начала войны РФ против Украины проведут переговоры на высоком уровне Фото: советник Белого дома Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

США и Китай проведут первые переговоры на высоком уровне после полномасштабного вторжения РФ в Украину. У Байдена продолжат искать рычаги влияния на Путина при посредничестве Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондент Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс.

"США и Китай проведут личные переговоры на высоком уровне после полномасштабного вторжения России в Украину. Администрация Джо Байдена продолжает пытаться заручиться поддержкой Пекина для влияния на Путина", - написала Джейкобс.

По ее словам, завтра советник Белого дома Джейк Салливан в Италии встретится с высокопоставленным дипломатом Китая Ян Цзечи.

Кроме того, у Салливана запланирована встреча с Луиджи Маттиоло, дипломатическим советником премьер-министра Италии Марио Драги по вопросам, связанным с координацией международной реакции на войну РФ против Украины.

Напомним, США предупредили Китай о последствиях в случае помощи России в отходе от санкций.

Ранее в Министерстве финансов РФ заявили, что часть замороженных золотовалютных резервов России размещено в юанях, в связи с чем Запад требует от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Война России против Украины
NEWS
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы