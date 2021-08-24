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США продолжат поддерживать Украину на пути в НАТО и в борьбе с агрессией России, - Госдеп

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Вашингтон, Вторник 24 августа 2021 20:56
США продолжат поддерживать Украину на пути в НАТО и в борьбе с агрессией России, - Госдеп Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-й годовщиной провозглашения независимости. Он пообещал, что США продолжат поддерживать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена на сайте Госдепа США.

Госсекретарь заявил, что демократическая, процветающая и безопасная Украина в интересах не только украинского народа, но и в интересах США и международного сообщества.

"Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших усилиях по достижению ваших евроатлантических стремлений, восстановлению и обеспечению международно признанных границ Украины и защите от агрессии России", - пообещал он.

Блинкен подчеркнул, что усилия украинской власти по реформированию являются ключевыми для достижения этих целей.

"Мы остаемся вашим близким партнером, когда вы работаете над продвижением антикоррупционных усилий, содействием экономическому росту и выполнением обещаний Революции достоинства. Соединенные Штаты стремятся укрепить наши отношения с Украиной", - добавил госсекретарь.

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Соединенные Штаты Америки Украина Энтони Блинкен День независимости Украины
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