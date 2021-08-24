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США продовжать підтримувати Україну на шляху в НАТО і в боротьбі з агресією Росії, - Держдеп

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Вашингтон, Вівторок 24 серпня 2021 20:56
США продовжать підтримувати Україну на шляху в НАТО і в боротьбі з агресією Росії, - Держдеп Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав Україну з 30-ю річницею проголошення незалежності. Він пообіцяв, що США продовжать підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена на сайті Держдепу США.

Держсекретар заявив, що демократична, процвітаюча та безпечна Україна в інтересах не лише українського народу, але й в інтересах США та міжнародного співтовариства.

"Ми продовжуватимемо підтримувати вас у ваших зусиллях щодо досягнення ваших євроатлантичних прагнень, відновлення та забезпечення міжнародно визнаних кордонів України та захисту від агресії Росії", - пообіцяв він.

Блінкен наголосив, що зусилля української влади з реформування є ключовими для досягнення цих цілей.

"Ми залишаємось вашим близьким партнером, коли ви працюєте над просуванням антикорупційних зусиль, сприянням економічному зростанню та виконанням обіцянок Революції гідності. Сполучені Штати прагнуть зміцнити наші відносини з Україною", - додав держсекретар.

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