США продлили исключение для России и ряда стран в антииранских санкциях

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пересмотрела свою санкционную нефтяную программу в отношении Ирана, продлив исключение для ряда европейских стран, а также России. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Исключение позволяет этим странам сотрудничать с некоторыми проектами в Иране и не попасть под санкции. Речь идет о трех проектах - исследовательском реакторе в Араке, заводе по обогащению урана в Фордо, а также атомной электростанции "Бушер".

Срок исключения в рамках антииранских санкций истекает в субботу, 4 мая. Власти США решили оставить в силе исключение из санкций, касающиеся данных проектов. Однако был сокращен срок действия исключений из 180 до 90 дней.

По поводу сделанных исключений из санкций Вашингтон заметил, что оставляет за собой право изменить или отменить их, если Иран нарушит свои обязательства по ядерной программе.

Напомним, 30 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, наложенного ранее. Глава США также отметил, что принял решение о продлении эмбарго после пристального изучения доклада, направленного в Конгресс США Министерством энергетики.