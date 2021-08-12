UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США продемонстрируют России и Китаю способность решать проблемы, - Байден

Автор: Артур Родивилов

Вашингтон продемонстрирует другим государствам, в том числе России и Китаю, что США способны решать серьезные проблемы совместно с демократическими странами. С таким заявлением американский президент Джо Байден выступил в среду на встрече с представителями местных властей, прошедшей в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Байдена, ранее официальные представители некоторых государств выражали уверенность в том, что США "ничего не могут сделать". В ирландском руководстве, как полагает американский лидер, в начале текущего года заявляли, что власти США "даже не могут справиться с коронавирусом" и "не могут вести за собой".

Как отметил президент США, участники саммита НАТО и встречи Группы семи ранее в этом году выражали сомнения в способности Вашингтона "делать дела". По версии Байдена, лидеры России и Китая считают, что "ответом является автократия, поскольку демократии не могут объединиться".

Gо словам Байдена, в других странах сомневаются, что США и другие демократические государства "могут объединиться и решить серьезные проблемы".

"Мы должны продемонстрировать, что можем делать дела", - подчеркнул президент США.

Ранее президент Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "автократом". Он указал на слабости таких стран и сказал, что Россия слабее, чем хочет казаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден