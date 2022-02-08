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США продадут Тайваню оборудование для модернизации ракет

Автор: Наталья Скороход

В США одобрили возможную продажу Тайваню оборудования и услуг для "поддержки, обслуживания и улучшения" системы противоракетной обороны Patriot. Предполагается, что сумма продажи составит 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США говорится, что м

В Тайване заявили, что приветствуют это решение. А вот реакция Китая - резкое осуждение.

Напомним, что недавно Китай направил в сторону Тайваня еще 39 самолетов. В Тайване выразили обеспокоенность.

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Тайвань