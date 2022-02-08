США продадут Тайваню оборудование для модернизации ракет

В США одобрили возможную продажу Тайваню оборудования и услуг для "поддержки, обслуживания и улучшения" системы противоракетной обороны Patriot. Предполагается, что сумма продажи составит 100 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США говорится, что м
В Тайване заявили, что приветствуют это решение. А вот реакция Китая - резкое осуждение.
Напомним, что недавно Китай направил в сторону Тайваня еще 39 самолетов. В Тайване выразили обеспокоенность.