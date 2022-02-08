США продадуть Тайваню обладнання для модернізації ракет

У США схвалили можливий продаж Тайваню обладнання та послуг для "підтримки, обслуговування та поліпшення" системи протиракетної оборони Patriot. Передбачається, що сума продажу складе 100 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У заяві Агентства зі співробітництва в галузі безпеки і оборони США йдеться, що м
У Тайвані заявили, що вітають це рішення. А ось реакція Китаю - різке засудження.
Нагадаємо, що нещодавно Китай направив у бік Тайваню ще 39 літаків. У Тайвані висловили стурбованість.