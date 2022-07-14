США призывают своих граждан немедленно покинуть Украину

Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан не въезжать в Украину, а тех, кто находится там, просят немедленно ее покинуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз посольства США в Украине.

Кроме того, в американском дипломатическом ведомстве опубликовали инструкцию на случай ракетного обстрела. Там говорится следующее:

массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая западные регионы.

Напомним, ранее в Госдуме призывали нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, в частности, по посольству США. Там считают, что поставка Украине реактивных систем залпового огня HIMARS якобы может приближать третью мировую войну.

Позже в ГУР Украины сообщили, что угрозы РФ о нанесении ракетного удара по посольству США в Киеве актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом и всей страной.