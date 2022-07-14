США закликають своїх громадян негайно покинути Україну

Сполучені Штати Америки закликають своїх громадян не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває там, просять негайно її покинути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз посольства США в Україні.

Крім того, в американському дипломатичному відомстві опублікували інструкцію на випадок ракетного обстрілу. Там говориться наступне:

масових зібрань та організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включаючи західні регіони.

Нагадаємо, раніше в Держдумі закликали завдати удару по урядових установах у Києві, зокрема, по посольствк США. Там вважають, що постачання Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS нібито може наближати Третю світову війну.

Пізніше в ГУР України повідомили, що погрози РФ про нанесення ракетного удару по посольству США в Києві актуалізують питання про закриття неба над Києвом і всією країною.