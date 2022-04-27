США закликають пом'якшити риторику про загрозу ядерної війни, - Псакі

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США продовжують закликати не нагнітати риторику щодо ймовірності застосування ядерної зброї. Напередодні міністр закордонних справ РФ навалив ризики ядерної війни "вельми істотними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Білого дому на брифінгу .

Псакі зазначила, що в ядерній війні ніхто не зможе бути переможцем.

"Співробітники національної безпеки дають ясно зрозуміти, що в ядерній війні неможливо виграти. Очевидно, наша мета продовжує бути закликом до пом'якшення риторики, приймаючи риторику вихідну", - сказала офіційний представник Білого дому.

Нагадаємо, 25 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав ризики ядерної війни "вельми істотними", але заявив при цьому, що вона неприпустима. Також він заговорив і щодо "реальної небезпеки" початку Третьої світової війни.

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба розцінив слова Лаврова про нову світову війну як передчуття Москви своєї поразки у війні проти нашої країни.

А глава Пентагону США Ллойд Остін закликав не спекулювати застосуванням ядерної зброї.