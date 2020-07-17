США призывают Россию сотрудничать со следствием по делу МН17

Фото: авиакатастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Сегодня уже шесть лет с того дня, когда самолет рейса МН17 сбили над Донбассом

В 6-ю годовщину сбития самолета рейса MH17 Соединенные Штаты Америки (США) выражают соболезнования семьям погибшим. США призывают Российскую Федерацию сотрудничать со следствием.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

Кроме того, в посольстве призывают к совместным усилиям по установлению ответственности за катастрофу.

В 6-ю годовщину сбития #MH17 мы выражаем соболезнования семьям и друзьям 298 невинных гражданских людей, которые потеряли жизнь. Мы призываем Россию полностью сотрудничать со следствием и усилиями по установлению ответственности, в соответствии с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН. pic.twitter.com/JohDtVRNVg — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2020

Вместе с тем, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призывает Россию к полноценному сотрудничеству в деле о расследовании катастрофы для установления справедливости.

"Сегодня мы помним, что 6 лет назад был сбит рейс MH17, а 298 человек трагически погибли, в том числе 10 граждан Великобритании", - написал он на своей странице в Twitter.

Также украинский премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что наказание должны понести все виновные в катастрофе.

"Вместе с Европейским союзом мы призываем Россию признать ответственность в этой катастрофе и идти на сотрудничество со следствием. Правда все равно будет установлена", - заявил он.

Напомним, сегодня уже шесть лет с того дня, когда самолет рейса МН17 сбили над Донбассом. Тогда погибли 298 человек.

Основная версия - самолет был сбит пророссийскими боевиками из зенитной установки "БУК", которую привезли из территории России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина показала себя как надежного международного партнера в расследовании авиакатастрофы рейса MH17 над Донбассом.

Отметим, 15 июля иск Нидерландов к Российской Федерации из-за уничтожения рейса МН17 зарегистрировал Европейский суд по правам человека.

Кроме того, приобщить к иску против России Нидерланды планируют и другие государства, чьи граждане стали жертвами катастрофы.