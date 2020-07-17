Катастрофа МН17: Росію закликають до співпраці зі слідством

Фото: авіакатастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Сьогодні вже шість років з дня, коли літак рейсу МН17 збили над Донбасом

У 6-ту річницю збиття літака рейсу MH17 Сполучені Штати Америки (США) висловлюють співчуття родинам загиблим. США закликають Російську Федерацію співпрацювати зі слідством.

Про це повідомляє прес-служба посольства США.

Крім того, в посольстві закликають до спільних зусиль щодо встановлення відповідальності через катастрофу.

У 6-ту річницю збиття #MH17 ми висловлюємо співчуття родинам та друзям 298 невинних цивільних людей, які втратили життя. Ми закликаємо Росію повністю співпрацювати зі слідством та зусиллями щодо встановлення відповідальності, згідно з Резолюцією 2166 Ради Безпеки ООН. pic.twitter.com/JohDtVRNVg — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2020

Разом з тим, міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб закликає Росію до повноцінного співробітництва в справі про розслідування катастрофи для встановлення справедливості.

"Сьогодні ми пам'ятаємо, що 6 років тому був збитий рейс MH17, а 298 людей трагічно загинули, в тому числі 10 громадян Великобританії", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Також український прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, що покарання мають понести всі винні в катастрофі.

"Разом з Європейським союзом ми закликаємо Росію визнати відповідальність у цій катастрофі та йти на співпрацю зі слідством. Правда все одно буде встановлена", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні вже шість років з дня, коли літак рейсу МН17 збили над Донбасом. Тоді загинули 298 людей.

Основна версія - літак був збитий проросійськими бойовиками з зенітної установки "БУК", яку привезли з території Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна показала себе як надійного міжнародного партнера у розслідуванні авіакатастрофи рейсу MH17 над Донбасом.

Зазначимо, 15 липня позов Нідерландів до Російської Федерації через знищення рейсу МН17 зареєстрував Європейський суд з прав людини.

Крім того, долучити до позову проти Росії Нідерланди планують й інші держави, чиї громадяни стали жертвами катастрофи.