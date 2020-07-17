Зеленский о катастрофе MH17: Украина заинтересована в правде

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Справедливость должна восторжествовать, заявил президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина показала себя как надежного международного партнера в расследовании авиакатастрофы рейса MH17 над Донбассом. Суд в Нидерландах против виновников трагедии может стать одним из крупнейших в мировой практике за несколько десятилетий.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Президент сделал такое заявление в годовщину авиакатастрофы. С момента сбития самолета Boeing-777 компании Malaysia Airlines рейса MH17 над украинским Донбассом прошло 6 лет.

Зеленский напомнил, что уголовный процесс против виновников катастрофы начался в Нидерландах 9 марта этого года.

"От начала расследование этой трагедии Украина показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание", - заявил президент.

Зеленский отметил, что "ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погиблм в катастрофе".

"Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших", - добавил глава государства.

Напомним, малайзийский Boeing-777 рейса МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Основная версия - самолет был сбит пророссийскими боевиками из зенитной установки "БУК", которую привезли с территории России.

Накануне годовщины катастрофы Европейский союз выразил надежду, что Россия должна взять на себя ответственность за эту трагедию.