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США призывают Россию прекратить посягательство на основные свободы в Крыму

Крым, Воскресенье 30 августа 2020 14:59
США призывают Россию прекратить посягательство на основные свободы в Крыму
Фото: национальные флаги США и Украины (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Соединенные Штаты Америки призывают Россию прекратить посягательство на основные свободы в аннексированном Крыму. С таким призывом к властям РФ обратились в Международный день жертв насильственных исчезновений.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно заключила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить давление на Россию из-за похищения украинцев на оккупированных территориях нашей страны.

Также РБК-Украина писало, что Россия скрывает официальные сведения о задержании украинцев в Крыму.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКрымполитика
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