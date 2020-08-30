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США закликають Росію припинити посягання на основні свободи в Криму

Крим, Неділя 30 серпня 2020 14:59
США закликають Росію припинити посягання на основні свободи в Криму
Фото: національні прапори США та України (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Сполучені Штати Америки закликають Росію припинити посягання на основні свободи в анексованому Криму. З таким закликом до влаи РФ звернулися в Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.

Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

"Ми закликаємо Росію припинити посягання на основні свободи в Криму, звільнити українців, яких вона протиправно уклала, щоб помститися за мирне інакомислення, і припинити кампанію призову кримчан російські збройні сили", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з-за викрадення українців на окупованих територіях нашої країни.

Також РБК-Україна писало, що Росія приховує офіційні відомості про затримання українців у Криму.

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