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США закликають Росію припинити незаконну окупацію Криму

Новини » Політика     11.02.2020 - 20:39
США закликають Росію припинити незаконну окупацію Криму
Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

США закликають поважати права людини в Україні

Посольство США в Україні закликає Росію припинити незаконну окупацію Криму та поважати права людини в Україні. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Посольство заявляє, що контрольовані Росією "суди" не мають права продовжувати затримання кримськотатарських активістів у Сімферополі.

"Контрольовані Росією "суди" не мають права продовжувати затримання кримськотатарських активістів у м. Сімферополь, Україна. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму та поважати права людини в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Мінфін США розширив санкції проти Росії. Зокрема, під санкції потрапили організатори незаконних виборів в окупованому Криму. Крім того, в санкційний список потрапила компанія Grand Service Express, яка є оператором пасажирських залізничних перевезень у Крим.

Крім того, міністри країн-членів ЄС схвалили розширення списку санкцій осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Список санкцій тепер містить 177 осіб і 44 організації.

У свою чергу уряд Росії розширив санкції проти України а також асортимент заборонених для імпорту українських товарів.

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