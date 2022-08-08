США призывают Россию прекратить боевые действия возле Запорожской АЭС

США осудили действия России на Запорожской АЭС. Вашингтон призывает Москву прекратить боевые действия на ядерных объектах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
"Мы продолжаем призывать РФ прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль Украине", - сказала представитель Белого дома.
Она также отметила, что США следит за работой Запорожской АЭС. Пока, по информации Вашингтона, признаков повышенного или аномального уровня радиации нет.
Напомним, Россия 5 августа начала обстреливать площадки и территорию Запорожской АЭС. Появилась угроза уточки радиации.
При этом ЕС, ООН и МАГАТЭ призвали Россию остановить провокации, чтобы предотвратить катастрофу.
Сегодня стало известно, что российские оккупанты заминировали территорию станции.
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