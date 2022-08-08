США закликають Росію припинити бойові дії біля Запорізької АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу .

"Ми продовжуємо закликати РФ припинити всі військові дії на українських ядерних об'єктах або поруч з ними, а також повернути повний контроль Україні", - сказала представник Білого дому.

Вона також зазначила, що США стежить за роботою Запорізької АЕС. Поки, за інформацією Вашингтона, ознак підвищеного або аномального рівня радіації немає.