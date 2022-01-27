США призывают Китай повлиять на Россию для деэскалации вокруг Украины

США призвали Китай оказать влияние на Россию для урегулирования ситуации в Украине. Об этом рассказала заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виктории Нуланд в ходе брифинга Госдепартамента США.

По словам Нуланд, подобное заявление прозвучало во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с главой Министерства иностранных дел Китая Ван И. Блинкен попросил Китай использовать свое влияние на Россию и призвать к дипломатическому урегулированию конфликта с Украиной.

"Наше послание Пекину было четким: мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать к дипломатии", - рассказала Нуланд.

США мотивировали Китай тем, что война России с Украиной не принесет ничего хорошего их стране.

"Потому что если в Украине будет конфликт, то это не принесет ничего хорошего для Китая, будут значительные последствия для мировой экономики, для энергетического сектора", - уточнила Нуланд.