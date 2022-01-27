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США закликають Китай вплинути на Росію для деескалації навколо України

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США, Четвер 27 січня 2022 23:04
США закликають Китай вплинути на Росію для деескалації навколо України Фото: Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря США з політичних питань (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США закликали Китай вплинути на Росію для врегулювання ситуації в Україні. Про це розповіла заступник Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вікторії Нуланд в ході брифінг Держдепартаменту США.

За словами Нуланд, подібна заява прозвучала під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою Міністерства закордонних справ Китаю Ван И. Блінкен попросив Китай використовувати свій вплив на Росію і закликати до дипломатичного врегулювання конфлікту з Україною.

"Наше послання Пекіну було чітким: ми закликаємо Пекін використовувати свій вплив на Москву, щоб закликати до дипломатії", - розповіла Нуланд.

США мотивували Китай тим, що війна Росії з Україною не принесе нічого хорошого їхній країні.

"Тому що якщо в Україні буде конфлікт, то це не принесе нічого хорошого для Китаю, будуть значні наслідки для світової економіки, для енергетичного сектора", - уточнила Нуланд.

Нагадаємо, що Ентоні Блінкен вказав Китаю на ризики у разі вторгнення Росії в Україну. Це торкнеться світової економіки й безпеки.

Раніше повідомлялося, що США обговорили з Великобританією способи стримування Росії від вторгнення в Україну. Країни координують свої дії з Євросоюзом і НАТО.

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Сполучені Штати Америки Китай Вторгнення Росії до України
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