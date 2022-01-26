Главы Госдепа США и МИД Британии обсудили сдерживание России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. В частности, обсуждалась ситуация вокруг Украины и координация совместных усилий для сдерживания агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госдепартамента США

В Госдепе отметили, что стороны "подвели итоги последних мер по сдерживанию России от военного наращивания в Украине и вокруг нее".

Сообщается, что США и Великобритания "координируют свои действия между собой, а также с НАТО и европейскими союзниками и партнерами, чтобы побудить Россию к деэскалации напряженности и переходу ее на путь дипломатии".

Также главы внешнеполитических ведомств США и Британии обсудили совместное противостояние политике экономического давления Китая, пути успешного завершения переговоров с Ираном по его ядерной программе.