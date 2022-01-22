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США закликають до деескалації в Ємені

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США, Субота 22 січня 2022 05:53
США закликають до деескалації в Ємені Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США закликають до деескалації та пом'якшення шкоди цивільному населенню в Ємені, де за останні дні загинуло понад 100 осіб. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Блінкен висловив занепокоєння з приводу авіаудару по в'язниці в Ємені, в результаті чого загинуло не менше 70 осіб.

"Цей авіаудар був нанесений всього через кілька днів після навмисного нападу хуситів на мирних жителів в Абу-Дабі, в результаті якого також загинуло кілька людей", - йдеться в заяві.

Держсекретар США зазначає, що ескалація бойових дій лише посилює важку гуманітарну кризу і страждання єменського народу.

"Ось чому Сполучені Штати закликають всі сторони конфлікту до деескалації, дотримання своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права і всебічної участі у всеосяжному мирному процесі під керівництвом ООН", - зазначив Блінкен.

Він додав, що сторони повинні знайти мирне дипломатичне рішення для припинення конфлікту і просувати міцне рішення, яке поліпшить життя єменців і дозволить їм колективно визначати своє майбутнє.

Нагадаємо, що в Ємені загострилася ситуація. Арабська коаліція оголосила про початок авіаударів по столиці Сану.

Також повідомлялося, що арабська коаліція здійснила авіаудар по в'язниці в Сані. В результаті загинули десятки людей, і близько 200 отримали поранення.

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