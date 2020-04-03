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США призывают боевиков не препятствовать работе ОБСЕ на Донбассе

Новости » Политика     03.04.2020 - 16:03
США призывают боевиков не препятствовать работе ОБСЕ на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook.com/pgoscesmm)

Боевики препятствовали работе наблюдателей вблизи Луганска

Соединенные Штаты Америки призывают Россию и подконтрольных ей боевиков не препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине в Twitter.

Так, в американском посольстве отреагировали на препятствование работе наблюдателей со стороны пророссийских боевиков, которое произошло вблизи Луганска в начале недели.

"31 марта и 1 апреля СММ ОБСЕ сообщила, что наблюдатели в очередной раз не были допущены на территорию вблизи Луганска, которую контролируют приспешники России. США продолжают призывать Россию и ее доверенных лиц предоставить наблюдателям неограниченный доступ ко всей Украине, включительно с Крымом", - заявили в дипломатическом представительстве.

США призывают боевиков не препятствовать работе ОБСЕ на Донбассе

Напомним, ранее в посольстве США призвали Россию прекратить боевые действия на Донбассе и покинуть территорию Украины. Также Вашингтон призывает Москву способствовать поступлению гуманитарной помощи и выполнению мандата СММ ОБСЕ.

Кроме того, Германия и Франция сделали совместное заявление относительно фактов препятствования работе СММ ОБСЕ на Донбассе со стороны пророссийский вооруженных формирований. Париж и Берлин озабочены ограничениями, наложенными боевиками на миссию ОБСЕ с 21 марта.

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