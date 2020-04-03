США призывают Россию покинуть территорию Украины

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Также США призывают Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных

Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить огонь на Донбассе и покинуть территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

В посольстве напомнили слова президента Владимира Зеленского, что США не должны забывать о войне, которую ведет Россия на востоке Украины.

"Мы призываем Россию и ее приспешников немедленно освободить всех украинских политических заключенных и способствовать поступлению гуманитарной помощи и выполнению мандата СММ ОБСЕ. Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства, начиная с прекращения огня, и покинуть территорию Украины", - говорится в заявлении.

Также в заявлении говорится, что агрессия России, в том числе в Крыму, уже укоротила тысячи жизней и разрушила жизни миллионов людей. Российская дезинформация и препятствование его приспешниками доступа наблюдателей по гуманитарным вопросам представляют все большую угрозу во время пандемии COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, шесть из которых - с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм

Также Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.