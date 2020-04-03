ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США призывают Россию покинуть территорию Украины

Новости » Политика     03.04.2020 - 11:51
США призывают Россию покинуть территорию Украины
Иллюстративное фото (visaglobal.com.ua)

Также США призывают Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных

Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить огонь на Донбассе и покинуть территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

В посольстве напомнили слова президента Владимира Зеленского, что США не должны забывать о войне, которую ведет Россия на востоке Украины.

"Мы призываем Россию и ее приспешников немедленно освободить всех украинских политических заключенных и способствовать поступлению гуманитарной помощи и выполнению мандата СММ ОБСЕ. Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства, начиная с прекращения огня, и покинуть территорию Украины", - говорится в заявлении.

Также в заявлении говорится, что агрессия России, в том числе в Крыму, уже укоротила тысячи жизней и разрушила жизни миллионов людей. Российская дезинформация и препятствование его приспешниками доступа наблюдателей по гуманитарным вопросам представляют все большую угрозу во время пандемии COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, шесть из которых - с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм

Также Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

В США за сутки умерли почти 1200 пациентов с коронавирусом США начали лоббистскую кампанию за введение санкций против РФ и Саудовской Аравии, - FT
Новости Украины ДонбассСоединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь