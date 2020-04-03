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США закликають бойовиків не перешкоджати роботі ОБСЄ на Донбасі

Новини » Політика     03.04.2020 - 16:03
США закликають бойовиків не перешкоджати роботі ОБСЄ на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com/pgoscesmm)

Бойовики перешкоджали роботі спостерігачів поблизу Луганська

Сполучені Штати Америки закликають Росію та підконтрольних їй бойовиків не перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні в Twitter.

Так, в американському посольстві відреагували на перешкоджання роботі спостерігачів з боку проросійських бойовиків, яке відбулося поблизу Луганська на початку тижня.

"31 березня та 1 квітня СММ ОБСЄ повідомила, що спостерігачі вкотре не були допущені на територію поблизу Луганська, яку контролюють поплічники Росії. США продовжують закликати Росію і її довірених осіб надати спостерігачам необмежений доступ до всієї України, включно з Кримом", - заявили у дипломатичному представництві.

США закликають бойовиків не перешкоджати роботі ОБСЄ на Донбасі

Нагадаємо, раніше в посольстві США закликали Росію припинити бойові дії на Донбасі та покинути територію України. Також Вашингтон закликає Москву сприяти надходженню гуманітарної допомоги та виконанню мандату СММ ОБСЄ.

Крім того, Німеччина та Франція зробили спільну заяву щодо фактів перешкоджання роботі СММ ОБСЄ на Донбасі з боку проросійський збройних формувань. Париж та Берлін стурбовані обмеженнями, накладеними бойовиками на місію ОБСЄ з 21 березня.

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