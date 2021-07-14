США призвали власти Кубы вернуть людям Интернет и освободить задержанных

Ситуацию на Кубе 13 июля прокомментировал представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он призвал власти страны дать возможность людям выражать свое мнение.

"Мы призываем лидеров Кубы проявлять сдержанность и уважать голос народа, открывая все средства связи, онлайн и офлайн", - сказал он.

Нед Прайс также поприветствовал кубинский народ и одобрил проявленное им мужество. Он отметил, что власти должны освободить демонстрантов, которые были задержаны во время протестов.

"Мы призываем к спокойствию и осуждаем любое насилие против тех, кто мирно демонстрирует свои силы. И мы также просим кубинское правительство освободить задержанных за мирные демонстрации", - отметил он.