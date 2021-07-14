США закликали владу Куби повернути людям Інтернет і звільнити затриманих

Ситуацію на Кубі 13 липня прокоментував представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Він закликав владу країни дати можливість людям висловлювати свою думку.

"Ми закликаємо лідерів Куби проявляти стриманість і поважати голос народу, відкриваючи всі засоби зв'язку, онлайн і офлайн", - сказав він.

Нед Прайс також привітав кубинський народ і схвалив проявлену ним мужність. Він зазначив, що влада повинна звільнити демонстрантів, які були затримані під час протестів.

"Ми закликаємо до спокою і засуджуємо будь-яке насильство проти тих, хто мирно демонструє свої сили. І ми також просимо кубинський уряд звільнити затриманих за мирні демонстрації", - зазначив він.