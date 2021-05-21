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США призвали Украину обеспечить независимость судей и НАБУ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Украине призвало выполнить рекомендации Венецианской комиссии, чтобы обеспечить независимость судей и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Дипломаты отметили, что для этого необходимо ввести в ВСП, ВККС и НАБУ независимых экспертов.

Об этом дипмиссия сообщила в Facebook по итогам встречи со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и замглавы Офиса президента Украины Андреем Смирновым.

"Конструктивная встреча представителей США и ЕС (прошла - ред.) сегодня с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и заместителем главы президента Украины Андреем Смирновым об усилиях по реформированию Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и НАБУ", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что это нужно сделать правильно для "справедливости в Украине". "Продолжаем призывать украинские власти соблюдать рекомендации Венецианской комиссии для обеспечения временной, но значительной роли независимых экспертов в этих органах", - уточнили в дипмиссии.

Отмечается, что это единственный способ защитить от вредного воздействия эти институты, ответственные за такие необходимые сейчас судебную и антикоррупционную реформу. "Потому что эти эксперты не имеют конфликта интересов, предубеждений или своей повестки - кроме защиты общественного интереса", - говорится в сообщении.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину поднимал вопрос о формировании украинских судебных органов. Он отметил, что объем и характер поддержки США зависит от прогресса украинских реформ.

Отметим, днями Верховная рада одобрила за основу законопроект президента Украины Владимира Зеленского об избрании на должности членов ВСП.

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