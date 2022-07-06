UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США призвали страны G20 давить на Россию: отказывается разблокировать зерно по инициативе ООН

Фото: США призвали страны G20 давить на Россию из-за блокирования зерна (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Страны G20 должны надавить на Россию, что разблокировать морские пути для экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Рамин Толуи заявил, что страны G20 должны привлекать Россию к ответственности, а также настаивать на том, чтобы она поддержала текущие усилия ООН, направленные на то, чтобы вновь открыть морские пути для доставки зерна.

"Мы поддерживаем инициативу ООН и хотим, чтобы G20 привлекала РФ к ответственности и настаивала на поддержке ею этой инициативы", - сказал он.

Напомним, в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств G20, которая состоится 7-8 июля на острове Бали. Вопросы энергетической и продовольственной безопасности будут в числе основных тем предстоящих переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Совбез ООН планирует на июль заседание, на котором могут утвердить соглашение о "зерновом коридоре".

Ожидается, что стороны должны согласовать экспорт украинского зерна на встрече в Стамбуле, однако пока неясно, когда она состоится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
продовольственный кризис