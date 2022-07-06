В Госдепе рассказали, возможны ли переговоры Блинкена и Лаврова на встрече G20
Госсекретарь Энтони Блинкен не планирует отдельных переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Госдепа Неда Прайса во время брифинга.
Встреча глав МИД стран G20 пройдет на этой неделе на индонезийском Бали.
Прайс добавил, что он ожидает, что страны "Большой двадцатки" выпустят заявление с осуждением российского вторжения в Украину.
В Госдепартаменте заявили, что Блинкен на встрече с коллегами по G20 "укрепит нашу приверженность работе с международными партнерами для решения глобальных проблем, включая отсутствие продовольственной и энергетической безопасности и угрозу международному порядку, которую представляет продолжающаяся война России против Украины".
Блинкен должен отправиться в Азию в среду, поездка продлится до понедельника.
Министры иностранных дел 20 крупнейших экономик мира встретятся на индонезийском острове Бали в пятницу перед саммитом лидеров G20, который пройдет в ноябре также в Индонезии.
Блинкен и Лавров не встречались с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину.
Напомним, ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что Путин не приедет на саммит G20.
А президент Украины Владимир Зеленского, который получил приглашение на саммит, заявил, что его участие зависит от того, будет ли до ноября завершена война и будет ли на G20 представлена Россия.
В свою очередь премьер Австралии Энтони Албенизи пообещал устроить Путину недружественный прием на саммите G20
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