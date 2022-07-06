В Госдепе рассказали, возможны ли переговоры Блинкена и Лаврова на встрече G20

Госсекретарь Энтони Блинкен не планирует отдельных переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Госдепа Неда Прайса во время брифинга .

Встреча глав МИД стран G20 пройдет на этой неделе на индонезийском Бали.

Прайс добавил, что он ожидает, что страны "Большой двадцатки" выпустят заявление с осуждением российского вторжения в Украину.

В Госдепартаменте заявили, что Блинкен на встрече с коллегами по G20 "укрепит нашу приверженность работе с международными партнерами для решения глобальных проблем, включая отсутствие продовольственной и энергетической безопасности и угрозу международному порядку, которую представляет продолжающаяся война России против Украины".

Блинкен должен отправиться в Азию в среду, поездка продлится до понедельника.

Министры иностранных дел 20 крупнейших экономик мира встретятся на индонезийском острове Бали в пятницу перед саммитом лидеров G20, который пройдет в ноябре также в Индонезии.

Блинкен и Лавров не встречались с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что Путин не приедет на саммит G20.

А президент Украины Владимир Зеленского, который получил приглашение на саммит, заявил, что его участие зависит от того, будет ли до ноября завершена война и будет ли на G20 представлена Россия.

В свою очередь премьер Австралии Энтони Албенизи пообещал устроить Путину недружественный прием на саммите G20

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