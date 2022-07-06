США закликали країни G20 тиснути на Росію: відмовляється розблокувати зерно за ініціативою ООН

Країни G20 повинні натиснути на Росію, що розблокувати морські шляхи для експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Помічник держсекретаря США у справах економіки і бізнесу Рамін Толуї заявив, що країни G20 повинні притягати Росію до відповідальності, а також наполягати на тому, щоб вона підтримала поточні зусилля ООН, спрямовані на те, щоб знову відкрити морські шляхи для доставлення зерна.

"Ми підтримуємо ініціативу ООН і хочемо, щоб G20 притягала РФ до відповідальності і наполягала на підтримці нею цієї ініціативи", - сказав він.

Нагадаємо, в п'ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі глав зовнішньополітичних відомств G20, яка відбудеться 7-8 липня на острові Балі. Питання енергетичної та продовольчої безпеки будуть серед основних тим майбутніх переговорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Радбез ООН планує на липень засідання, на якому можуть затвердити угоду про"зерновий Коридор".

Очікується, що сторони повинні узгодити експорт українського зерна на зустрічі в Стамбулі, однак поки неясно, коли вона відбудеться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.