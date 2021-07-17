США призвали Россию признать ответственность за катастрофу МН17

Рейс Малазийских авиалиний MH17 над Донбассом сбили контролируемые Россией силы. В Москве должны признать свою роль в этой трагедии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.
Американские дипломаты призвали Россию к сотрудничеству со следствием.
"Семь лет назад, 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов. В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность за свою роль в сбитии самолета и в полной мере сотрудничать со следствием", - говорится в заявлении посольства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в заявлении к седьмой годовщине сбития рейса МН17 заявил, что ответственность за катастрофу неизбежна.
Напомним, 17 июля 2014 года пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур.
Рассмотрение дела проходит в Международном суде Гааги. Ожидается, что суд завершит рассмотрение дела MH17 не раньше конца 2023 года.