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США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу МН17

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Субота 17 липня 2021 11:48
США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу МН17 Фото: США закликали Росію визнати провину у катастрофі МН17 (defensie.nl)
Автор: РБК-Україна

Рейс Малазійських авіаліній MH17 над Донбасом збили контрольовані Росією сили. У Москві повинні визнати свою роль в цій трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

Американські дипломати закликали Росію до співпраці зі слідством.

"Сім років тому, 17 липня 2014 року, рейс MH17 був збитий над територією Донецької області України контрольованими Росією силами. Росія до сих пір не визнала цих фактів. У сьому річницю цієї трагедії ми закликаємо Росію визнати відповідальність за свою роль у збитті літака та повною мірою співпрацювати зі слідством", - йдеться в заяві посольства.

Раніше президент України Володимир Зеленський у заяві до сьомої річниці збиття рейсу МН17 заявив, що відповідальність за катастрофу неминуча.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року проросійські бойовики з окупованої території Донбасу збили літак, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура.

Розгляд цієї справи проходить у Міжнародному суді Гааги. Очікується, що суд завершить розгляд справи MH17 не раніше кінця 2023 року.

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