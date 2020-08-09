США призвали Россию прекратить нарушать права крымских татар

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию прекратить нарушать права крымских татар в оккупированном Крыму. Россия также должна вернуть Украине оккупированную территорию.

Такое заявление сделали в посольстве США в Украине.

В американском посольстве напомнили, что Крымский полуостров является суверенной украинской территорией.

"В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию", - заявили в дипломатическом представительстве.

Напомним, ранее Украина направила в Международный уголовный суд материалы о нарушениях прав в оккупированном Крыму.

Также РБК-Украина писало, что в июле в Крыму российские силовики вновь провели незаконные обыски в домах крымских татар.

Кроме того, оккупационный "суд" арестовал двух крымских татар Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова за участие в политической организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России.