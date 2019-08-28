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США закликали до припинення насильства на протестах в Гонконзі

Новини » Політика    28.08.2019 - 06:14
США закликали до припинення насильства на протестах в Гонконзі
Ілюстративне фото (U. S. Department of State)

До припинення вогню закликали предстваників обох сторін конфлікту

Сполучені Штати закликали всі сторони конфлікту в Гонконзі утриматися від насильницьких дій. Про це заявив високопоставлений співробітник Держдепартаменту США в інтерв'ю "Голос Америки".

У Держдепартаменті також виступили проти "великомасштабних дій з допомогою насильства".

"Ми не можемо мовчати, чекаючи подальшого насильства", - сказав співробітник Держдепартаменту.

США, за словами співрозмовника, не можуть допустити насильницьких дій від обох сторін конфлікту.

Протести в Гонконзі не вщухають вже протягом декількох тижнів. Однак у Держдепартаменті бачать ознаки того, що ситуація незабаром може налагодитися.

"Ми побачили, що мер Гонконгу Керрі Лам змогла почати переговори для обговорення п'яти вимог, що пред'являються протестувальниками. Схоже, що вона хоче виконати принаймні дві вимоги прямо зараз. Ми бачимо деяке пом'якшення позицій обох сторін і сподіваємося, що все це вирішиться мирним шляхом. Повинно бути якесь рішення", - заявило джерело "Голосу Америки" у Держдепартаменті.

Раніше повідомлялося, що в ході протестів в Гонконзі в неділю, 26 серпня, один з офіцерів поліції вистрілив з пістолета, вперше з початку демонстрацій у червні 2019 року.

РБК-Україна писало, що 25 серпня поліція Гонконгу вперше застосувала водомети проти протестувальників в районі Цуен Ван.

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