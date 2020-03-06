США призвали в ООН вводить санкции против России из-за Крыма

Заместитель представителя США в ООН Черити Норман Шале призвала мировое сообщество вводить санкции против России за ее действия в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам американского дипломата, США полны решимости привлечь Россию к ответственности за оккупацию Крыма.

"С 2014 года следующие раунды санкций адресно обращались к тем, кто играл ведущую роль в оккупационному режиме. Также есть санкции в отношении представителей правоохранительных органов, которые применяли пытки к крымскотатарских активистам. Призываем другие страны ввести такие же ограничения", - сказала Черити Норман Шале.

Она также призвала Россию предоставить доступ ООН и ОБСЕ на территорию аннексированного полуострова, чтобы международные миссии могли наблюдать и документировать все, что там происходит.

Раньше Норман Шале заявляла, что Россия не выполняет соглашения, взятые на себя в Минске и во время нормандской встречи, а также разжигает конфликт на Донбассе.

РБК-Украина писало, что постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заверил, что США будут сохранять "крымские" санкции против России, пока она не выйдет из Крыма.