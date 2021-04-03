США призвали обеспечить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ на Донбассе

Посольство США в Украине обратило внимание на ситуацию с препятствованием работе наблюдателей мисии ОБСЕ на Донбассе. Дипломаты призывают предоставить СММ беспрепятственный доступ.
Отмечается, что по сообщению Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, члены возглавляемых Россией вооруженных формирований запретили проезд СММ в пункте пропуска вблизи Александровки Донецкой области.
"В свете усиливающейся напряженности ситуации мы призываем все стороны обеспечить СММ беспрепятственный доступ, в соответствии с договоренностями.", - говорится в заявлении.
Напомним, в отчете от 2 апреля сообщается, что на Донбассе боевики продолжают ограничивать свободу передвижения мониторинговой миссии ОБСЕ.
Ранее ОБСЕ зафиксировала многочисленные нарушения на Донбассе. Боевики нарушают тишину и не отводят технику.