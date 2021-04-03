США закликали забезпечити спостерігачам ОБСЄ безперешкодний доступ на Донбасі

Посольство США в Україні звернуло увагу на ситуацію з перешкоджанням роботі спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі. Дипломати закликають надати СММ безперешкодний доступ.
Зазначається, що за повідомленням Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, члени очолюваних Росією збройних формувань заборонили проїзд СММ у пункті пропуску поблизу Олександрівки, Донецької області.
"У світлі посиленої напруженості ситуації ми закликаємо всі сторони забезпечити СММ безперешкодний доступ, згідно з домовленостями.", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, у звіті від 2 квітня повідомляється, що на Донбасі бойовики продовжують обмежувати свободу пересування для моніторингової місії ОБСЄ.
Раніше, ОБСЄ зафіксувала численні порушення на Донбасі. Бойовики порушують тишу і не відводять техніку.